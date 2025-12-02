Реклама

17:48, 2 декабря 2025Россия

Российский депутат фразой о Москве отреагировал на вопрос о скандальном фото жены из Дубая

Депутат Зубков призвал СМИ беспокоиться о Москве после вопроса о фото жены
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @ecnovikova

Председатель Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области Сергей Зубков фразой о Москве ответил на вопрос о скандальной фотографии своей жены Екатерины Новиковой из Дубая. Слова парламентария опубликовал Daily Storm.

Ранее общественный резонанс вызвал снимок Новиковой, сделанный на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах. В подписи женщина обращается к людям, считающим, что «жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой». «Идите вы просто ***** [к черту] с моей страницы», — написала супруга новосибирского депутата.

На просьбу корреспондента Daily Storm прокомментировать ситуацию, Зубков поинтересовался, почему эта история беспокоит журналиста. «Вы-то при чем здесь? Беспокойтесь о Москве и Московской области», — призвал депутат.

В качестве подтверждения того, что Зубков и Новикова являются супругами, автор материала указывает на снимки в соцсетях. Так, парламентарий размещал фото Новиковой в свадебном платье и его рукой на ее бедре.

В мае 2024 года резонанс вызвала жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария, которая назвала Новосибирск Мухосранском. Женщина раскритиковала город на своей личной странице в соцсетях, которую могут просматривать только друзья. Причиной ее недовольства стала пыль.

