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12:27, 29 мая 2024Россия

Жена российского депутата назвала родной город Мухосранском. Она объяснила, почему ее сын учится во Франции

Жена депутата Тарасова назвала Новосибирск Мухосранском

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Супруга депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария назвала Новосибирск Мухосранском. Журналисты NGS обратили внимание на то, что ее сын при этом учится во Франции. Тарасова признала, что действительно оскорбительно высказалась о городе, однако отметила, что на то «была уважительная причина».

Тарасова назвала свое заявление эмоциональным

Мария Тарасова рассказала, что раскритиковала город на своей личной странице в соцсетях, которую могут просматривать только друзья.

«У меня аллергия на пыль, и, когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась все хуже и хуже», — заявила супруга депутата.

Мария Тарасова

Мария Тарасова

Кадр: Telegram-канал Любить Новосибирск

Тарасова рассказала, что в день, когда она оставила комментарий про Мухосранск, она пробежала забег в Академгородке, села в машину и расплакалась из-за пыли, от которой не могла дышать. «Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом», — добавила она.

Супруга депутата заявила, что ее сын сам добился успехов в учебе

Тарасова подтвердила, что ее сын учится во Франции в престижной политехнической школе École Polytechnique. Она рассказала, что он поступил туда в 2021 году, когда в Новосибирском государственном университете (НГУ) действовала программа, предусматривающая получение двойных дипломов.

«Он окончил мехмат с красным дипломом — там очень сильная школа математики — и поступил во Францию бесплатно, на общих основаниях», — заявила Тарасова.

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Она также добавила, что семья не платит за обучение студента, а сын самостоятельно оканчивает учебу во Франции и Новосибирске, работая при этом в сфере искусственного интеллекта.

Тарасова также опровергла информацию о том, что ее дочь замужем за французом. Она уточнила, что старшей дочери 17 лет, а младшей — 12. Обе учатся в школе в Новосибирске, а в Европе впервые побывали в прошлом году, когда навещали брата.

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