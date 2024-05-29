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10:19, 29 мая 2024Россия

Жена депутата с сыном во Франции обозвала российский город «Мухосранском»

Жена новосибирского депутата назвала город «Мухосранском»

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова назвала город «Мухосранском». Об этом сообщает сетевое издание «Новосибирск Онлайн».

Издание утверждает, что так женщина ответила на критику в свой адрес и в адрес ее сына, который учится во Франции.

Нелестный отзыв родной для жены депутата Новосибирск получил из-за того, что город «начали посыпать отсевом». «Я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла», — рассказала женщина.

Во Францию сын россиянки, по ее словам, уехал благодаря личным качествам и успехам в учебе на Родине. «Мы не платим за это ни рубля», — заявила она.

Ранее уральская чиновница лишилась работы из-за того, что решила поучаствовать в марафоне на черноморском побережье в рабочее время. С этой целью она ушла в отпуск якобы по болезни ребенка. Руководитель россиянки узнал о том, что она находится в Сочи, из соцсетей, куда та выложила снимок с мероприятия.

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      Алан Босиков
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