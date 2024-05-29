Жена депутата с сыном во Франции обозвала российский город «Мухосранском»
Жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова назвала город «Мухосранском». Об этом сообщает сетевое издание «Новосибирск Онлайн».
Издание утверждает, что так женщина ответила на критику в свой адрес и в адрес ее сына, который учится во Франции.
Нелестный отзыв родной для жены депутата Новосибирск получил из-за того, что город «начали посыпать отсевом». «Я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла», — рассказала женщина.
Во Францию сын россиянки, по ее словам, уехал благодаря личным качествам и успехам в учебе на Родине. «Мы не платим за это ни рубля», — заявила она.
Ранее уральская чиновница лишилась работы из-за того, что решила поучаствовать в марафоне на черноморском побережье в рабочее время. С этой целью она ушла в отпуск якобы по болезни ребенка. Руководитель россиянки узнал о том, что она находится в Сочи, из соцсетей, куда та выложила снимок с мероприятия.