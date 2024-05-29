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09:17, 29 мая 2024Россия

Российская чиновница лишилась работы из-за фото в соцсети

Чиновница с Урала лишилась работы из-за участия в марафоне в рабочее время

Фото: Pavel1964 / Shutterstock / Fotodom

Уральская чиновница лишилась работы из-за выложенных в соцсеть фотографий. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Женщина не вышла на работу, сославшись на болезнь ребенка, но на самом деле она поехала в Сочи, где приняла участие в марафонском забеге. Фотографии с мероприятия служащая выложила в сеть.

Следившее за соцсетями екатеринбурженки руководство увидело сделанные на черноморском побережье снимки. После возвращения из очередного отпуска, в который женщина ушла сразу по возвращении с марафона, она получила копию приказа об увольнении. Горожанка посчитала увольнение давлением со стороны руководителя и намерена добиться компенсации за причиненный ей моральный вред.

Ранее в Волгограде лишился должности генерал МЧС Николай Любавин. Мужчина стал известен незадолго до этого тем, что пожелал «заболеть онкологией» написавшим жалобы на него подчиненным.

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      Алан Босиков
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