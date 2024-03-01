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12:48, 1 марта 2024Россия

Пожелавший онкологии подчиненным генерал МЧС лишился должности

В Волгограде отправили на пенсию пожелавшего онкологии подчиненным генерала МЧС

Кадр: «Телеканал Волгоград 1» / YouTube

В Волгоградской области лишился должности начальник регионального главка МЧС России генерал-майора Николая Любавина. Он сообщил о своем уходе 1 марта. Мужчину отправили на пенсию, сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Любавин привлек к себе внимание в январе 2024 года, когда он пожелал онкологии семье сотрудника, написавшего на него жалобу в органы прокуратуры.

Уход Любавина с занимаемой должности изданию подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Исполнять обязанного главы управления будет заместитель начальника управления по государственной противопожарной службе Сергей Смирнов.

Ранее в Красноярском крае чиновницу уволили после жалоб на некачественные обеды в школах. Из-за нежелания детей есть подаваемую в учебных заведениях еду они были вынуждены приносить питание из дома. Уволенная руководитель дирекции по организации школьного питания заявила, что ее уход не повлияет на ситуацию с организацией питания в школах.

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      Алан Босиков
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