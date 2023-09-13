В России чиновницу уволили после жалоб на испорченные продукты в школьных обедах

В Красноярском крае чиновницу уволили после жалоб на качество обедов в школах

В Красноярском крае руководителя дирекции по организации школьного питания уволили после жалоб родителей на качество школьных обедов. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, ученики были вынуждены брать еду из дома из-за нежелания есть приготовленную в школе пищу. В частности, в состав меню были включены пельмени категории В по 190 рублей за пачку. Также жители пожаловались на испорченный фарш.

Уволенная чиновница заявила, что ее увольнение не изменит ситуацию с питанием в школах. Шумиху вокруг школьных обедов поднимают конкуренты, утверждает россиянка.

Ранее в Бурятии ученикам выдали батончики с живыми червями. Директор комбината школьного питания, ответственная за обеды, заявила, что определить наличие личинок без вскрытия каждой упаковки невозможно. При этом во время приемки товара было вскрыто 15 батончиков, и «все соответствовало нормативам», добавила она.