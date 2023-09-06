В выданных российским школьникам батончиках нашли живых червей и сняли на видео

В школе №47 в Улан-Удэ детям выдали злаковые батончики с живыми червями

В Улан-Удэ ученикам школы №47 выдали злаковые батончики, в которых дети обнаружили живых червей. Сообщение об этом появилось в паблике «Аноним 03» в соцсети «ВКонтакте».

Пост сопровождается видео. На кадрах видно вскрытый батончик и две белые личинки.

В комментариях к посту к родителям обратилась директор «Городского комбината школьного питания», поставившего продукт в учебное заведение, Алла Шахова. По ее словам, червивые батончики выпустили в Краснодаре, и каждый из них упакован в герметичную упаковку. «Определить наличие плодожорки без вскрытия упаковки невозможно. При приемке товара было вскрыто 15 штук батончиков, все соответствовало нормативам», — подчеркнула она, добавив, что вся партия возвращена производителю.

В свою очередь, в городском комитете по образованию в разговоре с «Подъемом» заявили, что школа сразу отреагировала на информацию о червивых батончиках. «Сейчас проверка проводится и самим городским комбинатом, сегодня взяли на пробу, сказали, что в конце дня будут известны исследования этого батончика», — сказал собеседник издания, добавив, что в других школах жалоб на эти батончики не было.

Ранее учеников школы в Санкт-Петербурге накормили салатом с червями. По словам матери одного из детей, в обедах обнаружили опарышей. В организации, поставляющей питание в это учебное заведение, заявили, что случай единичный.