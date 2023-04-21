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07:37, 21 апреля 2023Россия

Детей накормили салатом с червями в школьной столовой Петербурга

«Фонтанка»: в школьной столовой Петербурга дети нашли в салате червей, СК начал проверку

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Детей накормили салатом с червями школьной столовой Санкт-Петербурга. Об этом сообщила мать одного из школьников, пишет «Фонтанка».

«В детских обедах обнаружили опарышей, есть видео этого позора. Родители собираются подавать в суд на компанию, обеспечивающую питание», — сообщила женщина.

В школе от комментариев отказались, а поставляющая питание организация заявила, что связалась с администрацией учебного учреждения. Случай единичный и не несет массовости, проводится проверка, сообщили в компании.

На сайте управления Следственного комитета (СК) по городу говорится, что правоохранители начали проверку, выясняются причины произошедшего.

Ранее в Пермском крае учеников младших классов школы села Верх-Юсьва накормили кашей с червями. Червей в каше обнаружили третьеклассники, при этом ученики первого и второго класса к тому времени уже успели ее поесть.

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Анастасия Шейкина
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