Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 31 июля 2026 (обновлено: 14:31, 31 июля 2026)Мир

Боррель высказался о заявлении Италии о приостановке Шенгена с Испанией

Боррель: Ни одна страна ЕС не имеет права в одностороннем порядке приостановить Шенген
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ни одна страна-член Европейского союза (ЕС) не имеет права в одностороннем порядке исключить другую страну из Шенгенского соглашения или приостановить ее участие в нем. Об этом заявил бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в социальной сети X в связи с заявлением властей Италии о готовности приостановить действие Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту.

«Это невозможно. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостанавливать участие другого государства в Шенгенской зоне», — написал он.

По его словам, такой возможности просто не существует в правовой структуре Евросоюза.

Ранее премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута является нападением и нарушением территориального суверенитета Испании. Он отметил, что испанское правительство будет использовать все доступные государству механизмы и ресурсы для урегулирования ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержанные похитители россиян в Таиланде признались в расправе над ними
    Россиянам раскрыли причины отказа одному виду арендаторов
    Врач предупредил об опасности черники для некоторых людей
    В Европе задумались о восстановлении пограничного контроля между странами
    Приехавшего в Сеуту премьера Испании встретили криками «сукин сын»
    Боррель высказался о заявлении Италии о приостановке Шенгена с Испанией
    Заявившего о потерях Украины на поле боя Зеленского уличили во лжи
    Перспективы новых российских марок машин оценили
    Сирийцы словами «мы страдаем» описали жизнь после свержения Асада
    НАТО разработала планы расширения ядерного сдерживания в Европе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok