Боррель высказался о заявлении Италии о приостановке Шенгена с Испанией

Боррель: Ни одна страна ЕС не имеет права в одностороннем порядке приостановить Шенген

Ни одна страна-член Европейского союза (ЕС) не имеет права в одностороннем порядке исключить другую страну из Шенгенского соглашения или приостановить ее участие в нем. Об этом заявил бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей странице в социальной сети X в связи с заявлением властей Италии о готовности приостановить действие Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту.

«Это невозможно. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостанавливать участие другого государства в Шенгенской зоне», — написал он.

По его словам, такой возможности просто не существует в правовой структуре Евросоюза.

Ранее премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута является нападением и нарушением территориального суверенитета Испании. Он отметил, что испанское правительство будет использовать все доступные государству механизмы и ресурсы для урегулирования ситуации.