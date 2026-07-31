Раскрыты детали жестокой расправы двух челнов банды «Хади Такташ» над бизнесменом

В Татарстане раскрыто совершенное 28 лет назад 2 участниками банды «Хади Такташ» убийство

В Татарстане раскрыта совершенная двумя участниками банды «Хади Такташ» почти 30 лет назад расправа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным следствия, все произошло 1998 году. Тогда мужчина решил завладеть бизнесом казанского бизнесмена и для этого обратился к одному из обвиняемых, который на тот момент являлся лидером «Хади Такташ». Мужчина заказал ему расправу над предпринимателем и обещал заплатить за это 50 тысяч долларов. В свою очередь, лидер группировки привлек за 100 тысяч рублей двоих других участников банды. В результате, 25 октября 1998 года один из них расправился с потерпевшим в подъезде дома.

Сейчас оба обвиняемых находятся в колонии, где отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы. Непосредственно сам киллер, совершивший преступление, ушел из жизни в 2016 году из-за болезни.

Ранее сообщалось, что в казанский суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Казани, обвиняемых в заказной расправе в 1990-е годы.