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Силовые структуры
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15:33, 31 июля 2026 (обновлено: 15:53, 31 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыты детали жестокой расправы двух челнов банды «Хади Такташ» над бизнесменом

В Татарстане раскрыто совершенное 28 лет назад 2 участниками банды «Хади Такташ» убийство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Татарстане раскрыта совершенная двумя участниками банды «Хади Такташ» почти 30 лет назад расправа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным следствия, все произошло 1998 году. Тогда мужчина решил завладеть бизнесом казанского бизнесмена и для этого обратился к одному из обвиняемых, который на тот момент являлся лидером «Хади Такташ». Мужчина заказал ему расправу над предпринимателем и обещал заплатить за это 50 тысяч долларов. В свою очередь, лидер группировки привлек за 100 тысяч рублей двоих других участников банды. В результате, 25 октября 1998 года один из них расправился с потерпевшим в подъезде дома.

Сейчас оба обвиняемых находятся в колонии, где отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы. Непосредственно сам киллер, совершивший преступление, ушел из жизни в 2016 году из-за болезни.

Ранее сообщалось, что в казанский суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Казани, обвиняемых в заказной расправе в 1990-е годы.

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