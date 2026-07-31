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16:18, 31 июля 2026Ценности

Внешность 56-летнего мужа Наташи Королевой в новом интервью смутила зрителей

56-летний танцор Тарзан смутил зрителей изменившейся внешностью в новом интервью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @plidov

Российский танцор и актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом «Тарзан», принял участие в программе «Наши 2000-е» и смутил зрителей. Отрывок из нового интервью и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ведущего Петра Лидова.

56-летний муж эстрадной певицы Наташи Королевой предстал на размещенных кадрах в темно-зеленом костюме. При этом его верх был оформлен разноцветными вставками.

Пользователи сети обратили внимание на изменившуюся внешность артиста и принялись обсуждать ее в комментариях под роликом. «Очень стал похож на бабушку. Возраст ему не к лицу», «Сильно переколол лицо», «Пластический хирург один на всех», «Что с лицом?», «Это Стас Костюшкин с длинными волосами?» — высказывались юзеры.

В феврале Тарзан задумался о похудении Наташи Королевой. По его словам, для жизни жена ему подходит, однако как артистка она должна пропагандировать более соответствующие стандартам формы.

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