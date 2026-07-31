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17:00, 31 июля 2026 (обновлено: 17:05, 31 июля 2026)Спорт

Российские прыгуны в воду опередили украинцев и выиграли серебро чемпионата Европы

Российские прыгуны в воду выиграли серебро чемпионата Европы в командных соревнованиях
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Джорджио Пероттино / РИА Новости

Российские прыгуны в воду опередили украинцев и выиграли серебро чемпионата Европы в смешанных командных соревнованиях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Надежда Трифонова, Григорий Иванов (оба — трамплин), а также Екатерина Беляева и Руслан Терновой (оба — вышка) набрали в сумме 385,80 балла. Победителями соревнований стали спортсмены из Италии (410,60 балла), третье место заняла сборная Украины (368,20 балла).

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.

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