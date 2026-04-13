15:44, 13 апреля 2026

Международная федерация водных видов спорта допустила россиян к турнирам с флагом и гимном

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о решении допустить россиян и белорусов к турнирам с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

В World Aquatics заявили, что атлеты смогут выступать на турнирах федерации на общих условиях, с соблюдением требований к форме, флагам и гимнам. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов World Aquatics.

Ранее World Aquatics смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены смогли выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешать россиянам участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но при этом советовал не допускать национальные сборные в командных дисциплинах.

