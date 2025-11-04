Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

World Aquatics допустила российских ватерполистов до международных турниров

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских ватерполистов до международных турниров в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на сайте организации.

Обновленные правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Согласно им, спортсмены из России смогут участвовать в любых соревнованиях по водным видам спорта независимо от возрастной категории.

Таким образом, ватерполисты станут первыми российскими представителями игровых командных видов спорта, допущенными на международную арену после 2022 года. Ранее, в марте 2023 года, Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешать россиянам участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но при этом советовал не допускать национальные сборные в командных дисциплинах.

Ранее World Aquatics смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Таким образом, отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.