Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских ватерполистов до международных турниров в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на сайте организации.
Обновленные правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Согласно им, спортсмены из России смогут участвовать в любых соревнованиях по водным видам спорта независимо от возрастной категории.
Таким образом, ватерполисты станут первыми российскими представителями игровых командных видов спорта, допущенными на международную арену после 2022 года. Ранее, в марте 2023 года, Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешать россиянам участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но при этом советовал не допускать национальные сборные в командных дисциплинах.
Ранее World Aquatics смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Таким образом, отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.