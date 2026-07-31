Отдыхающие на пляже в Европе нашли выброшенными на берег 63,9 миллиона рублей

The Sun: Отдыхающие на побережье Сицилии нашли 63,9 миллиона рублей

Отдыхающие на побережье в Европе люди нашли выброшенными на берег 600 тысяч фунтов стерлингов (63,9 миллиона рублей). Об этом стало известно газете The Sun.

Находку сделали на пляже в Казуцце, приморском курорте на южном побережье Сицилии, Италия. Очевидцы заметили на берегу сумки, которые вынесло из моря. Вскоре выяснилось, что деньги принадлежат пассажирам севшего на мель катера.

Полиция вернула деньги трем мужчинам и 13-летнему мальчику, которые плыли на лодке. Однако после этого их задержали для допроса. «Нам нужно понять, кто эти люди и откуда они приехали. Если бы у них все прошло гладко, мы бы их не перехватили», — заявил комиссар полиции Рагузы Сальваторе Фаццино.

Судно с заглохшим двигателем отбуксировали в порт для проведения экспертизы. Четверых пассажиров отпустили под залог на время расследования. Уточняется, что власти рассматривают варианты, что путешественники могли быть контрабандистами или занимались отмыванием денег между Мальтой и Сицилией.

Ранее спрятанный в детское переносное кресло нож нашли в аэропорту США. «Ножи должны находиться в зарегистрированном багаже, а не быть приклеены к детскому сиденью при проносе в самолет», — отметили в TSA.