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18:02, 31 июля 2026 (обновлено: 18:06, 31 июля 2026)Путешествия

Отдыхающие на пляже в Европе нашли выброшенными на берег 63,9 миллиона рублей

The Sun: Отдыхающие на побережье Сицилии нашли 63,9 миллиона рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: CEN / The Sun

Отдыхающие на побережье в Европе люди нашли выброшенными на берег 600 тысяч фунтов стерлингов (63,9 миллиона рублей). Об этом стало известно газете The Sun.

Находку сделали на пляже в Казуцце, приморском курорте на южном побережье Сицилии, Италия. Очевидцы заметили на берегу сумки, которые вынесло из моря. Вскоре выяснилось, что деньги принадлежат пассажирам севшего на мель катера.

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