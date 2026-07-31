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17:02, 31 июля 2026Путешествия

Трех подростков на сапбордах унесло в открытое море в России

Трех подростков из Туапсе унесло в Черное море
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: MagicsPhotos / Shutterstock / Fotodom

В России трех подростков на сапбордах унесло в открытое море. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел на Черном море в Туапсе. Юноши два часа провели на воде, затем сильный ветер унес их дальше от берега. Очевидцы вызвали спасателей.

Поисково-спасательная операция на воде длилась полтора часа. Сапсерферов невредимыми доставили на берег, медпомощь им не потребовалась.

Ранее россиян предупредили об опасности купания в Крыму. Речь идет о представляющих опасность для человека морских обитателях.

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