Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:29, 16 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об опасности купания в Крыму

Профессор предупредила россиян об опасности купания в Крыму из-за медуз

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева предупредила россиян об опасности купания в Крыму из-за нашествия медуз. Такие выводы она сделала по распространившимся в сети фото с пляжей, сообщает RT.

По словам специалиста, на снимках изображены медузы-корнероты, которые опасны для человека. Они могут наносить обширные и болезненные ожоги. Темерева заключила, что купаться там сейчас нельзя.

Ранее туристов на пляжах Анапы попросили не купаться в море из-за нашествия медуз. Плавающие в воде ядовитые существа попали на видео. На размещенных в сети кадрах видно, как отдыхающие на популярном российском курорте плавают на сапах в кишащем медузами море.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Эвакуация пассажиров по надувным трапам из горящего самолета попала на видео

      В России научились прогнозировать засухи на год вперед

      В США рассказали о превращении высокоточных Excalibur в «болванку»

      Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      Число отравившихся шаурмой в Москве выросло

      Работников бывшего завода Nissan в России отправили в отпуск

      На Украине захотели отменить наказание для самовольно оставивших часть солдат

      В Эстонии пообещали ввести обременительный военный налог

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше