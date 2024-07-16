Россиян предупредили об опасности купания в Крыму

Профессор предупредила россиян об опасности купания в Крыму из-за медуз

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева предупредила россиян об опасности купания в Крыму из-за нашествия медуз. Такие выводы она сделала по распространившимся в сети фото с пляжей, сообщает RT.

По словам специалиста, на снимках изображены медузы-корнероты, которые опасны для человека. Они могут наносить обширные и болезненные ожоги. Темерева заключила, что купаться там сейчас нельзя.

Ранее туристов на пляжах Анапы попросили не купаться в море из-за нашествия медуз. Плавающие в воде ядовитые существа попали на видео. На размещенных в сети кадрах видно, как отдыхающие на популярном российском курорте плавают на сапах в кишащем медузами море.

