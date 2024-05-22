Нашествие ядовитых существ на пляжах российского курорта попало на видео

Shot: туристов в Анапе попросили не купаться в море из-за нашествия медуз

Туристов на пляжах Анапы попросили не купаться в море из-за нашествия медуз. Плавающие в воде ядовитые существа попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

На размещенных в сети кадрах видно, как отдыхающие на популярном российском курорте плавают на сапах в кишащем медузами море. Как пишет источник со ссылкой на экологов, эти морские существа любят холодную воду, поэтому после дождей они приплыли освежиться.

В начале апреля сообщалось, что гигантские медузы заполонили пляжи турецкой Антальи. Среди них встречаются особи диаметром до полуметра и весом до пяти килограммов.