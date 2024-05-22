Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:39, 22 мая 2024Путешествия

Нашествие ядовитых существ на пляжах российского курорта попало на видео

Shot: туристов в Анапе попросили не купаться в море из-за нашествия медуз

Туристов на пляжах Анапы попросили не купаться в море из-за нашествия медуз. Плавающие в воде ядовитые существа попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

На размещенных в сети кадрах видно, как отдыхающие на популярном российском курорте плавают на сапах в кишащем медузами море. Как пишет источник со ссылкой на экологов, эти морские существа любят холодную воду, поэтому после дождей они приплыли освежиться.

В начале апреля сообщалось, что гигантские медузы заполонили пляжи турецкой Антальи. Среди них встречаются особи диаметром до полуметра и весом до пяти килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России ответил на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога

      Жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

      Оценено количество запрещенного жилья в Москве

      Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

      Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

      В Грузии назвали неприемлемыми угрозы об отмене безвизового режима с ЕС

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

      Стало известно о контроле российскими силами половины Волчанска

      Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше