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15:21, 1 апреля 2024Путешествия

Пляжи излюбленного курорта россиян заполонили опасные существа

TourDom: пляжи Антальи заполонили гигантские медузы

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Пляжи турецкой Антальи заполонили гигантские медузы. Об этом пишет портал TourDom.

Опасные существа встречаются по всему побережью излюбленного курорта россиян, однако их самое массовое скопление наблюдается в районе Лары.

Размеры морских обитателей довольно большие, встречаются особи диаметром до полуметра и весом до 3–5 килограммов. Медуз регулярно убирают с мелководья специальные службы, однако их так много, что очистить берег полностью невозможно.

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«Подруга купалась, и ее мощно ужалили за ногу, — рассказала изданию турагент Мария Шекер. — За 20 лет, что здесь живу, ни одной раньше не видела весной. Это нонсенс».

Ранее нашествие медуз на пляжах Пхукета попало на видео. Спасатели не сообщили, к какому именно виду принадлежат медузы, вынесенные на западное побережье популярного у россиян курорта Таиланда.

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      Фариза Бацазова
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