Пляжи излюбленного курорта россиян заполонили опасные существа

TourDom: пляжи Антальи заполонили гигантские медузы

Пляжи турецкой Антальи заполонили гигантские медузы. Об этом пишет портал TourDom.

Опасные существа встречаются по всему побережью излюбленного курорта россиян, однако их самое массовое скопление наблюдается в районе Лары.

Размеры морских обитателей довольно большие, встречаются особи диаметром до полуметра и весом до 3–5 килограммов. Медуз регулярно убирают с мелководья специальные службы, однако их так много, что очистить берег полностью невозможно.

«Подруга купалась, и ее мощно ужалили за ногу, — рассказала изданию турагент Мария Шекер. — За 20 лет, что здесь живу, ни одной раньше не видела весной. Это нонсенс».

Ранее нашествие медуз на пляжах Пхукета попало на видео. Спасатели не сообщили, к какому именно виду принадлежат медузы, вынесенные на западное побережье популярного у россиян курорта Таиланда.