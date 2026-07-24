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00:46, 24 июля 2026 (обновлено: 00:50, 24 июля 2026)Спорт

Дворкович временно ушел с поста президента ФИДЕ

Дворкович временно ушел с поста президента ФИДЕ после введения санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объявил о своей временной отставке. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной такого шага стало включение Дворковича в 21-й пакет санкций Евросоюза. Функционер назвал решение ЕС незаконным и несправедливым, и пообещал немедленно его обжаловать всеми возможными способами.

«Учитывая, что до вынесения официального решения суда и/или отмены или изменения такого решения, санкции могут препятствовать стабильному функционированию ФИДЕ, я принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей на весь период действия санкций», — заявил Дворкович.

Обязанности президента будет исполнять заместитель президента ФИДЕ, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Помимо Дворковича, под антироссийскими санкциями оказались министр спорта РФ Михаил Дегтярев, помощник президента России Владимир Мединский и певец Александр Маршал.

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