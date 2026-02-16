Тарзан высказался о весе Наташи Королевой фразой «есть смысл скинуть»

Муж певицы Наташи Королевой Тарзан задумался о ее похудении

Российский танцор и актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом «Тарзан», высказался о весе жены, певицы Наташи Королевой фразой «есть смысл скинуть». Его слова публикует KP.RU.

55-летний артист задумался о похудении 52-летней супруги, отметив, что нет предела совершенству. По его словам, для жизни избранница ему подходит, однако как артистка она должна пропагандировать более соответствующие стандартам формы.

«Есть смысл подумать над тем, чтобы немножко скинуть. Это ни в коем случае не абьюз. Все очень нежно и ненавязчиво. Решение все равно принимать ей. Я могу только способствовать», — объяснил муж исполнительницы.

В декабре 2025 года в сети восхитились внешностью Наташи Королевой на видео в откровенном наряде.