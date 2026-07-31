Политолог Мезюхо: Европа устала от иранской военной кампании Трампа

Европа устала от иранской военной кампании президента США Дональда Трампа и пытается проводить политику его умиротворения, заявил политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Европа воспринимает украинский конфликт как имиджевый и не может выйти из него, поскольку это потребовало бы объяснений перед собственным народом.

«Европа действительно устала от конфликта с Ираном. Европе не с руки вся иранская военная авантюра Трампа. Перекрытие Ормузского пролива так или иначе отражается на экономическом благосостоянии Европейского союза, на его энергобезопасности. По сути, Трамп поставил под угрозу устойчивость всего западного блока государств, втянувшись в конфликт в Иране», — сказал Мезюхо.

По его словам, Европа пытается проводить политику умиротворения Трампа и делает все, чтобы не втянуться в его «иранскую авантюру», потому что понимает, что эта американская военная кампания не приведет к изначально поставленным целям, а также дорого обойдется Европе, если она из наблюдателя превратится в участника.

Не просто так Европа на последнем саммите НАТО в Анкаре фактически купила Трампа уверениями об оплате американских систем Patriot для Украины. Его как бы пытаются отвлечь от иранского военного кризиса и переключить на украинскую военную эскалацию Иван Мезюхо политолог

«Украинский же конфликт Европа сегодня воспринимает в некотором смысле и как имиджевый. Слишком много было поставлено на Украину. Вся внутренняя пропаганда в странах Европейского союза и в Соединенном Королевстве была направлена на достижение нереализуемой цели победы Украины в ходе этого конфликта», — отметил Мезюхо.

Европа не может просто так выйти из «украинской мясорубки», как минимум потому, что тогда ей надо будет объясняться перед собственным населением и отвечать на вопросы, почему она вообще ввязалась в конфликт на Украине, подчеркнул политолог.

«В некотором смысле у евродипломатии наблюдается биполярное расстройство. С одной стороны, еврочиновники, отвечающие за отношения с иностранными государствами, говорят уклончиво об участии Европы в иранской авантюре Трампа и вообще говорят о мире, о необходимости урегулирования конфликта. Но в то же самое время Кая Каллас и ей подобные выступают эдакими ястребами войны, когда речь идет об украинском военном кризисе», — сказал Мезюхо.

Сегодня Европа проводит курс по милитаризации и эскалации украинского военного конфликта, отметил политолог.

«Это говорит о том, что у Европы не мирное лицо, а самый настоящий военный оскал, если даже не пасть. Просто работает эта пасть на сегодняшний день в одну сторону, в сторону Российской Федерации», — добавил он.

Бывший сотрудник МИД Финляндии Джоэл Линнайнмяки ранее заявил, что Европа устала от динамики войн. По его словам, сегодня европейские лидеры стараются делать все возможное, чтобы «остаться незамеченными» Трампом и избежать новых требований о вмешательстве Европы в ход боевых действий.