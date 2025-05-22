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20:15, 22 мая 2025Силовые структуры

Дело о заказной расправе из-за ревности больше 25 лет назад поступило в суд

Трех жителей Казани осудят за заказное убийство из ревности к женщине в 90-е
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В казанский суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Казани, обвиняемых в заказной расправе в 1990-е годы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, речь идет о Ринате Фархутдинове, Вадиме Сошникове и Рафаиле Хамдееве.

Предварительно, в период с июня по декабрь 1998 года Хамдеев приревновал знакомую женщину к другому мужчине и решил организовать расправу над соперником за 3000 долларов. Для этого он обратился к Сошникову, а тот, в свою очередь, привлек главного киллера ОПГ «Хади Такташ» Фархутдинова (Ритник).

В конце января 1999 года потерпевший получил две пули в голову около гаража на улице Серова в Казани.

Ранее сообщалось, что жертвой стал конкурент предпринимателей. Их личности смогли установить только спустя 25 лет после преступления.

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