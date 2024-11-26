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13:13, 26 ноября 2024Силовые структуры

Двух российских бизнесменов задержали за организацию расправы над конкурентом

В Казани силовики задержали двух бизнесменов за организацию убийства конкурента
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Казани сотрудники силовых структур задержали двух бизнесменов, причастных к организации заказной расправы над конкурентом в 1999 году. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, больше 25 лет назад предприниматели наняли двух киллеров из ОПГ «Хади Такташ». Исполнители должны были расправиться с их конкурентом за 4000 долларов, что и произошло 28 января.

Тогда заказчиков найти не смогли, их личности установили лишь в 2024 году.

Злоумышленниками оказались 50-летний замгендиректора «Автодора» и его 49-летний подчиненный — их компания занимается грузовыми перевозками. Сейчас бизнесмены находятся под следствием. Они оба уже были судимы за мошенничество.

Ранее в Екатеринбурге следователи раскрыли дело о расправе над двумя девочками-подростками, совершенной 30 лет назад.

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