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14:58, 25 октября 2024Силовые структуры

Российские следователи раскрыли дело о расправе над девочками-подростками спустя 30 лет

СК: двух мужчин задержали по делу об убийстве девочек-подростков в 1994 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Екатеринбурге следователи раскрыли дело о расправе над двумя девочками-подростками, совершенной 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались двое местных жителей 1976 года рождения — на момент совершения преступления им было по 18 лет. В зависимости от роли мужчинам предъявлены обвинения по статьям 102 («Умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах») и 17, 102 («Пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах») УК РСФСР.

По версии следствия, в октябре 1994 года обвиняемые расправились с двумя знакомыми девочками, которым на тот момент было по 13 лет. После этого они вывезли их тела на берег Чусовского озера в Екатеринбурге и скрылись с места преступления.

Ранее суд в Иркутске арестовал обвиняемого в двойной расправе, совершенной 14 лет назад.

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      Олеся Мицкевич
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