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15:22, 25 октября 2024Силовые структуры

Одного из фигурантов дела о расправе над девочками 30 лет назад доставили в суд

На Урале фигурант дела об убийстве девочек в 1994 году доставлен в суд в синяках
Начало событий в новости Российские следователи раскрыли дело о расправе над девочками-подростками спустя 30 лет

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Одного из мужчин, обвиняемых в расправе над двумя девочками-подростками на Урале 30 лет назад, доставили в суд в синяках. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Е1.

По данным издания, он сопротивлялся при задержании. Второго фигуранта дела суд уже отправил под стражу до 22 декабря.

По версии следствия, все произошло в октябре 1994 года. Обвиняемые расправились с двумя знакомыми им девочками, которым на тот момент было по 13 лет. После этого они вывезли их тела на берег Чусовского озера в Екатеринбурге и скрылись с места преступления.

Преступление удалось раскрыть только спустя 30 лет.

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      Олеся Мицкевич
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