Одного из фигурантов дела о расправе над девочками 30 лет назад доставили в суд

Одного из мужчин, обвиняемых в расправе над двумя девочками-подростками на Урале 30 лет назад, доставили в суд в синяках. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Е1.
По данным издания, он сопротивлялся при задержании. Второго фигуранта дела суд уже отправил под стражу до 22 декабря.
По версии следствия, все произошло в октябре 1994 года. Обвиняемые расправились с двумя знакомыми им девочками, которым на тот момент было по 13 лет. После этого они вывезли их тела на берег Чусовского озера в Екатеринбурге и скрылись с места преступления.
Преступление удалось раскрыть только спустя 30 лет.