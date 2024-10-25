Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

Мужчина, обвиняемый в расправе над двумя девочками-подростками в Екатеринбурге 30 лет назад, предлагал взятку силовикам. Такие подробности в своем Telegram-канале раскрывает E1.
По данным издания, один из фигурантов предложил 50 миллионов рублей, чтобы его отпустили. Свою вину в преступлении он не отрицал.
В его доме были обнаружены два незарегистрированных карабина, патроны и, предположительно, граната.
Ранее сообщалось, что мужчина был доставлен в суд в синяках. По предварительным данным, он сопротивлялся при задержании.
Расправа над девочками-подростками произошла на Урале в октябре 1994 года. Преступление удалось раскрыть только спустя 30 лет.