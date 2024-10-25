Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 25 октября 2024Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

Обвиняемый в убийстве девочек в 1994 году предлагал силовикам 50 млн рублей
Начало событий в новости Одного из фигурантов дела о расправе над девочками 30 лет назад доставили в суд

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Мужчина, обвиняемый в расправе над двумя девочками-подростками в Екатеринбурге 30 лет назад, предлагал взятку силовикам. Такие подробности в своем Telegram-канале раскрывает E1.

По данным издания, один из фигурантов предложил 50 миллионов рублей, чтобы его отпустили. Свою вину в преступлении он не отрицал.

В его доме были обнаружены два незарегистрированных карабина, патроны и, предположительно, граната.

Ранее сообщалось, что мужчина был доставлен в суд в синяках. По предварительным данным, он сопротивлялся при задержании.

Расправа над девочками-подростками произошла на Урале в октябре 1994 года. Преступление удалось раскрыть только спустя 30 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      Набиуллина заявила об отсутствии признаков замедления роста цен в России

      Стали известны подробности о «Грозовом перевале» с Марго Робби

      Начальника российского СИЗО арестовали за крупную взятку

      Жительница освобожденного курского села рассказала о мародерстве солдат ВСУ

      Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

      Обыкновенную монету 2023 года выпуска продали за 156 тысяч рублей из-за редчайшей ошибки

      Пятерых экс-силовиков осудят за фальсификацию дел о наркотиках ради показателей

      ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки

      Оппозиция Южной Кореи призвала депутата извиниться за призывы к ударам по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше