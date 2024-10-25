Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

Обвиняемый в убийстве девочек в 1994 году предлагал силовикам 50 млн рублей

Одного из фигурантов дела о расправе над девочками 30 лет назад доставили в суд

Начало событий в новости Одного из фигурантов дела о расправе над девочками 30 лет назад доставили в суд

Мужчина, обвиняемый в расправе над двумя девочками-подростками в Екатеринбурге 30 лет назад, предлагал взятку силовикам. Такие подробности в своем Telegram-канале раскрывает E1.

По данным издания, один из фигурантов предложил 50 миллионов рублей, чтобы его отпустили. Свою вину в преступлении он не отрицал.

В его доме были обнаружены два незарегистрированных карабина, патроны и, предположительно, граната.

Ранее сообщалось, что мужчина был доставлен в суд в синяках. По предварительным данным, он сопротивлялся при задержании.

Расправа над девочками-подростками произошла на Урале в октябре 1994 года. Преступление удалось раскрыть только спустя 30 лет.

