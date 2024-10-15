Россиянина спустя 14 лет обвинили в жестокой расправе над женой и ее знакомым

В Иркутске арестовали обвиняемого в убийстве мужчины и женщины 14 лет назад

В Иркутске суд арестовал обвиняемого в двойной расправе, совершенной 14 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, дело 2010 года возобновили в октябре 2024-го. Криминалисты инициировали осмотр дна акватории водного карьера вблизи села Хомутово, где в результате водолазы нашли на глубине четырех метров машину с останками мужчины и женщины.

Подозреваемым в совершении преступления стал муж потерпевшей, его задержали в Бурятии. По версии следствия, в апреле 2010 года он вместе с другом, супругой и ее знакомым приехали на машине к карьеру. Там мужчина приревновал жену и с другом избил ее и третьего мужчину ногами, руками и арматурой. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Чтобы скрыть преступление, супруг и его товарищ положили тема в машину и столкнули ее в карьер. Мужчине предъявлено обвинение, его арестовали. Уточняется, что подельника уже нет в живых.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будут судить жителя за расправу над женщиной ради сережек 20 лет назад.