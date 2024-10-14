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19:51, 14 октября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с женщиной ради ее сережек и попался спустя 20 лет

В Петербурге будут судить жителя за убийство женщины ради сережек 20 лет назад

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 46-летний житель Ленобласти за расправу над женщиной ради сережек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, с 12 на 13 мая 2001 года мужчина зашел в один из многоквартирных домов по Дачному проспекту вслед за женщиной, возвращавшейся после прогулки с собакой. Он пошел за жертвой в лифт, а затем вышел с ней на лестничную клетку, где напал на потерпевшую в тот момент, когда она стала открывать дверь.

Обвиняемый ударил женщину головой о бетонный пол, за ноги затащил в ее квартиру, снял с ее ушей золотые сережки и начал обыскивать квартиру. Когда потерпевшая начала приходить в себя, мужчина связал ей руки поводком и накрыл голову пальто, после чего сбежал. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — спасти женщину не удалось.

Обвиняемого установили по отпечаткам пальцев.

Ранее сообщалось, что заколовшего и спрятавшего сожительницу в подполье россиянина осудили на девять лет.

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      Илона Палей
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