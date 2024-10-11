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19:53, 11 октября 2024Силовые структуры

Заколовшего и спрятавшего сожительницу в подполье россиянина осудили на 9 лет

В Иркутской области суд приговорил к 9 годам мужчину, зарезавшего сожительницу

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Усолье-Сибирском Иркутской области суд приговорил 42-летнего местного жителя к девяти годам колонии особого режима за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2023 года мужчина во время распития спиртного с сожительницей в ее доме на фоне неприязни нанес ей множество ударов кухонным ножом. После этого он спрятал тело в подполье дома и накрыл его ковром.

Тело нашли сотрудники полиции, которые приехали в дом женщины по сообщению соседей. Известно, что ранее мужчина был судим за расправу при отягчающих обстоятельствах. Его арестовали, свою вину он признал в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудят мужчину, угрожавшего топором соседке по квартире.

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