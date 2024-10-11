Вооруженный топором россиянин угрожал расправой соседке по коммунальной квартире

В Петербурге осудят мужчину, угрожавшего топором соседке по квартире

В Санкт-Петербурге осудят мужчину, который вооружился топором и угрожал расправой соседке по коммунальной квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным следствия, все произошло 29 июля. 36-летний уроженец Оренбургской области находился в коммунальной квартире по лице Всеволода Вишневского в состоянии алкогольного опьянения. В коридоре он начал угрожать расправой своей соседке и замахиваться на нее топором, но та успела вовремя забежать в комнату и закрыть за собой дверь.

Тогда мужчина нанес несколько ударов топором по двери. На шум вышли соседи — они и вызвали полицейских.

Нападавшему предъявлено обвинение по статье 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что угрожавшему отрезать российской учительнице язык мужчине грозит срок в колонии.