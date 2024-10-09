Угрожавшему отрезать российской учительнице язык мужчине грозит срок в колонии

В Челябинске мужчине грозит срок 2 года за угрозу отрезать язык учительнице

В Челябинске угрожавшему отрезать учительнице язык местному жителю грозит срок два года колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза причинением тяжкого вреда здоровью». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. По этой статье фигуранту грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Все материалы переданы мировому судье судебного участка №1 Металлургического района города.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в школе №71 (МБОУ СОШ №71). Там обвиняемый при пятиклассниках нецензурно ругался и оскорблял педагога, а также угрожал ей причинением тяжкого вреда здоровью.

По информации «URA.RU», мужчина угрожал учительнице отрезать язык за то, что она сделала замечание детям, попросив убрать телефоны и разговаривать на русском языке. После визита обвиняемого, ее экстренно госпитализировали. Врачи констатировали у педагога инсульт, после которого она с трудом разговаривает.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае прокуратура потребовала компенсацию морального вреда школьницы от оскорблявшего ее 55-летнего учителя географии.