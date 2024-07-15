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17:51, 15 июля 2024Силовые структуры

Российского учителя захотели привлечь к ответственности за оскорбление школьницы

В Красноярском крае потребовали денег от оскорблявшего школьницу учителя

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Красноярском крае прокуратура потребовала компенсацию морального вреда школьницы от оскорблявшего ее 55-летнего учителя географии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 5.57 КоАП РФ («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Директору школы уже объявлено предупреждение. Педагог получил выговор.

По версии следствия, в марте учитель стал оскорблять ученицу седьмого класса, а также высмеивать ее спортивные успехи, повышать голос и угрожать насилием.

Этот момент удалось записать на диктофон. На записи слышно, как мужчина угрожает ударить подростка о косяк, а также заявляет, что готов поспорить на «миллион», что она не станет кандидатом в мастера спорта.

Ранее в одной из московских школ учительница отчитала учеников за незнание гимна России.

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