Российского учителя захотели привлечь к ответственности за оскорбление школьницы

В Красноярском крае потребовали денег от оскорблявшего школьницу учителя

В Красноярском крае прокуратура потребовала компенсацию морального вреда школьницы от оскорблявшего ее 55-летнего учителя географии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 5.57 КоАП РФ («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Директору школы уже объявлено предупреждение. Педагог получил выговор.

По версии следствия, в марте учитель стал оскорблять ученицу седьмого класса, а также высмеивать ее спортивные успехи, повышать голос и угрожать насилием.

Этот момент удалось записать на диктофон. На записи слышно, как мужчина угрожает ударить подростка о косяк, а также заявляет, что готов поспорить на «миллион», что она не станет кандидатом в мастера спорта.

Ранее в одной из московских школ учительница отчитала учеников за незнание гимна России.