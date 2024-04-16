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09:39, 16 апреля 2024Россия

В Москве учительница отчитала школьников за незнание гимна России и поплатилась

В Москве учительница отчитала школьников за незнание гимна России, ее проверяют

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В одной из московских школ учительница отчитала учеников за незнание гимна России. Снятую во время урока видеозапись опубликовало издание Msk1.Ru.

На записи педагог упрекает школьников за незнание гимна и утверждает, что им «на все [наплевать]». Детский голос за кадром обещает показать видео своей матери.

После публикации снятого на уроке ролика на открытых интернет-площадках в отношении учительницы начали проверку. На это время педагога отстранили от работы.

«Любое неуважительное отношение по отношению к детям недопустимо. (...) Учитель признала, что вела себя не совсем корректно и приняла решение об увольнении по собственному желанию», — говорится в комментарии директора школы, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Там же указано, что педагог провела с классом всего одно занятие, сейчас работу с детьми продолжает классный руководитель.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о якобы запрете в республике гимна России. Подобные сообщения распространяет «желтая и либеральная пресса», утверждает он.

ЖЗЛ
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