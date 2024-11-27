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15:09, 27 ноября 2024Силовые структуры

Названа роль главного киллера ОПГ «Хади Такташ» в раскрытии расправы 25-летней давности

Главный киллер ОПГ «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства в Казани в 1999 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Главный киллер ОПГ «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов (Ритник) сдал силовикам двух заказчиков расправы над бизнесменом Олегом Палутиным, совершенной в Казани в 1999 году. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ритник сейчас отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин». Своим активным содействием в раскрытии преступления 25-летней давности он надеется сократить наказание до 25 лет, подав заявление об условно-досрочном освобождении.

Согласно его показаниям, казанские бизнесмены Вадим Сошников и Рафаиль Хамдеев наняли членов «Хади Такташ» Ритника и его напарника Александра Новицкого, для того чтобы избавиться от Палутина. Жертву подкараулили и выпустили несколько пуль из пистолета Макарова с глушителем. За это киллеры получили 4000 долларов.

Новицкий в 2016 году вышел на свободу условно-досрочно, но не смог победить туберкулез.

Мотивом заказного преступления стал долг. Сошников и Хамдеев заняли у Палутина крупную сумму в 1998 году, но когда пришло время ее возвращать, решили избавиться от заемщика, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, заказчикам предъявлено обвинение, с санкции суда оба арестованы.

Казанских бизнесменов задержали 26 ноября.

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