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10:18, 31 июля 2026 (обновлено: 10:35, 31 июля 2026)Бывший СССР

Одна из первых признавших Южную Осетию стран передумала

Наоэро отозвала признание Южной Осетии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Островное государство Наоэро (до 2026 года Науру) отозвало признание Южной Осетии, что свидетельствует о внешнем давлении. С таким заявлением выступили в МИД постсоветской страны, передает газета «Южная Осетия» в своем Telegram-канале.

21 июля кабмин Наоэро принял решение о разрыве дипотношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом сообщил МИД Грузии.

«На правительство Наоэро на протяжении продолжительного времени оказывалось серьезное воздействие, сопряженное зачастую с угрозами. Очевидно, что Грузия при поддержке западных структур продолжает использовать любые рычаги», — говорится в заявлении МИД Южной Осетии. С аналогичным заявлением выступило и внешнеполитическое ведомство Абхазии.

Наоэро является самым маленьким островным государством в мире и самым маленьким независимым государством. Его площадь составляет 21 квадратный километр.

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В 2009 году Науру официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тогда условием для этого называлась финансовая помощь океаническому государству со стороны России.

23 июня бывший лидер Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником. По его словам, он сделает все, чтобы республика стала частью «Великой России».

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