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15:12, 23 июня 2026Бывший СССР

Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина

Глава Южной Осетии Гаглоев сложил полномочия и стал советником Путина
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Лидер Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия главы государства и принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником. Об этом сообщает в Telegram агентство «Рес».

«Вчера у меня состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника», — сообщил Гаглоев.

Он добавил, что временным исполняющим обязанности президента республики станет глава правительства Марат Камболов.

Ранее МИД Южной Осетии ответил на положение Стамбульской декларации о территориальной целостности Грузии. В дипломатическом ведомстве заявили, что республика не имеет никакого отношения к территориальной целостности Тбилиси.

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