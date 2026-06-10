Союзник России ответил на территориальные претензии со стороны трех стран

В МИД Южной Осетии отказались признавать территориальные претензии Грузии

Южная Осетия не является частью территориальной целостности Грузии. Такое заявление выпустило Министерство иностранных дел (МИД) республики, отвечая на Стамбульскую декларацию, принятую по итогам встречи министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции.

«Южная Осетия не имеет никакого отношения к территориальной целостности Грузии. Это суверенное государство, чья независимость была признана Российской Федерацией и рядом других государств», — сказано в сообщении ведомства.

МИД Южной Осетии призвал страны отказаться от ревизионистских подходов.

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции провели трехстороннюю встречу в Стамбуле 8 июня, на которой приняли Стамбульскую декларацию, в которой выразили взаимную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также подчеркнули важность сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и торговли.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение будет требовать ограничения Вооруженных сил России, а также «вывода ее войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии.