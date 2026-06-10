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20:24, 10 июня 2026Бывший СССР

Союзник России ответил на территориальные претензии со стороны трех стран

В МИД Южной Осетии отказались признавать территориальные претензии Грузии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Южная Осетия не является частью территориальной целостности Грузии. Такое заявление выпустило Министерство иностранных дел (МИД) республики, отвечая на Стамбульскую декларацию, принятую по итогам встречи министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции.

«Южная Осетия не имеет никакого отношения к территориальной целостности Грузии. Это суверенное государство, чья независимость была признана Российской Федерацией и рядом других государств», — сказано в сообщении ведомства.

МИД Южной Осетии призвал страны отказаться от ревизионистских подходов.

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции провели трехстороннюю встречу в Стамбуле 8 июня, на которой приняли Стамбульскую декларацию, в которой выразили взаимную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, а также подчеркнули важность сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и торговли.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение будет требовать ограничения Вооруженных сил России, а также «вывода ее войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии.

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