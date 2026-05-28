Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 28 мая 2026Мир

Каллас поставила России условие для переговоров по Украине

Каллас: ЕС потребует от РФ таких же уступок, которые Москва требует от Киева
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) в случае начала переговоров по Украине будет требовать от России ограничения ее вооруженных сил. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы должны требовать от России таких же уступок, которые Россия требует от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они также должны распространяться на Россию», — сказала она.

Она отметила, что Евросоюз будет требовать «вывода российских войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией, скорее всего, территории Южной Осетии и Абхазии.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ЕС лишь имитирует желание провести переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта, а на деле подталкивает Киев к продолжению боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас поставила России условие для переговоров по Украине

    Испытывающий финансовые проблемы в США внук Пугачевой переписал компанию на бывшую тещу

    Шойгу назвал причину «пробуксовки» российско-американской инициативы по Украине

    Каллас испугалась «ловушки России»

    В России ответили на слова о попытках НАТО «заблокировать» Калининград

    В ЕС инициировали запрет правой партии с участием АдГ

    В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках

    Посольство США покинет Киев после предупреждения России

    В сети восхитились внешностью Трусовой в бикини через 9 месяцев после родов

    Расходы на строительство судов в России сократят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok