10:12, 28 мая 2026

Рыбак выловил из воды рвоту кашалота стоимостью в тысячи долларов

Юлия Юткина
Фото: Wmpearl / Wikimedia

В Таиланде 40-летний рыбак Най Джо Лейя нашел сгусток, поразительно похожий на амбру — ценное вещество, часто называемое рвотой кашалота. Об этом сообщает The Pattaya News.

Лейя вышел в море на лодке, чтобы порыбачить. Однако вскоре поднялся ветер, и он вместе с друзьями отправился в сторону берега. На обратном пути он и заметил белое воскообразное вещество, плавающее на поверхности воды.

Рыбак выловил его. По словам мужчины, сгусток весил около двух килограммов, на ощупь был гладким и скользким, а также издавал слабый рыбный запах. Его друзья сразу предположили, что это может быть амбра. Килограмм качественной амбры может стоить до 40 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей).

Теперь Лейя ожидает подтверждения того, что он нашел именно рвоту кашалота. Он уже сообщил, что готов продать ее заинтересованным покупателям.

Амбра — это редкое вещество, которое образуется в пищеварительной системе кашалота. Попадая в океан, она годами плавает, затвердевает под воздействием солнечного света и морской воды и со временем приобретает своеобразный аромат. В парфюмерной индустрии амбру используют как мощный фиксатор запаха, позволяющий духам держаться на теле дольше.

Ранее сообщалось, что 55-летний офицер Военно-морских сил (ВМС) Таиланда Краисом Нунпрадит выставил на продажу огромный сгусток амбры. Его вес — 55 килограммов.

