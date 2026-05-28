Токаев поблагодарил Путина за статью

Токаев: Статья Путина для прессы Казахстана содержательная и интересная

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидера России Владимира Путина за статью в казахстанской прессе. Его слова передает ТАСС.

«Очень интересная, содержательная статья», — отметил казахстанский лидер.

Он отметил, что в публикации были отражены важные тезисы внутренней политической стратегии Казахстана и мер, принимаемых в стране для укрепления экономического потенциала.

Ранее стало известно, что Токаев и Путин подпишут совместное заявление о семи основах дружбы народов двух стран.