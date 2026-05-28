Казахстан и Россия подпишут заявление о семи основах дружбы

Путин и Токаев подпишут заявление о семи основах дружбы народов двух стран

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подпишут совместное заявление о семи основах дружбы народов двух стран. Об этом пишет «Казинформ» в Telegram.

Токаев отметил, что во время встречи в узком составе стороны подтвердили отсутствие спорных вопросов в двусторонней повестке.

«Рассматриваю ваш визит как подтверждение особого характера отношений между нашими государствами, твердого настроя на их дальнейшее развитие в духе всякого будущего стратегического отношения и союзничества», — обратился Токаев к Путину.

Страны сотрудничают, реализуют совместные проекты, подчеркнул казахстанский лидер. В связи с этим он отметил особое значение принятия совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства двух народов.

«Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую верность, приверженность дальнейшему укреплению прочных долгосрочных связей между нашими государствами», — добавил Токаев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что особые отношения Путина и Токаева позволяют вести конструктивный диалог по насущным вопросам.