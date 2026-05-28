Россиянки пристрастились к люксу по одной причине

12:22, 28 мая 2026

CDEK.Shopping: Россиянки пристрастились к люксу из-за Каннского кинофестиваля
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Andy Soloman / UCG / Universal Images Group via Getty Images

Россиянки пристрастились к вещам люксовых брендов после 79-го Каннского кинофестиваля. К такому выводу пришли аналитики сервиса CDEK.Shopping, исследование которых попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что интерес покупателей к люксу за 10 дней увеличился на 27,2 процента, при этом средний чек немного упал до 52,5 тысячи рублей в сравнении с 53,7 тысячи рублей в первом квартале 2026 года. Одной из причин роста спроса эксперты называют образы знаменитостей с ковровой дорожки.

Отмечается, что внимание российских модниц приковано к тем брендам, которые они видели на красной дорожке, поэтому внутри сегмента продолжает происходить перераспределение спроса. Среди наиболее растущих подкатегорий в одежде — легкие летние платья мини и миди. В топе товаров — черное женское платье Gucci Squared. К тому же наблюдается небольшой рост спроса на вечерние платья — любимчиком среди них стало черное шелковое платье с монограммой GG Gucci.

В категории аксессуаров наиболее популярными оказались колье, цепочки и подвески — их доля выросла с 2,5 до 10,9 процента. Фаворит среди них — Tiffany & Co. Return to Tiffany Heart Tag. Среди сумок самыми актуальными оказались модели top-handle, а чаще всего заказывают сумку хобо из гладкой кожи Saint Laurent Le 5 à 7.

Ранее в мае сообщалось, что мятая одежда стала новым символом роскоши.

