13:28, 28 мая 2026Авто

Ушедший из России автогигант столкнулся с серьезной проблемой

Bloomberg: Продажи Toyota падают третий месяц подряд на фоне войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Глобальные продажи автомобилей японского концерна Toyota, покинувшего российский рынок после начала боевых действий на Украине, падают третий месяц подряд на фоне войны в Иране. О серьезной проблеме, с которой столкнулся автогигант, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет компании.

По итогам апреля мировые продажи концерна сократились на 3,7 процента в годовом выражении и составили 902 015 единиц. Подобной динамике во многом поспособствовало резкое падение реализации на важных рынках сбыта. Так, продажи Toyota на Ближнем Востоке рухнули более чем на 90 процентов, а в Китае — на 25 процентов.

Несмотря на перебои в поставках комплектующих, материалов и энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива, японский концерн в целом лучше переживает последствия кризиса на Ближнем Востоке, чем его конкуренты, отмечают эксперты. Руководство Toyota пока не останавливало работу своих заводов, в результате чего производство автомобилей в апреле выросло на 3,4 процента, до 933 685 единиц.

Однако по мере затягивания войны в Иране влияние ближневосточного кризиса на автогиганта будет усиливаться, предупреждают аналитики. По отдельным направлениям экспорт уже в значительной степени просел. Так, при годовом плане продаж в 500-600 тысяч машин на Ближнем Востоке в апреле удалось реализовать лишь 2418 единиц (минус 92 процента). На этом фоне в компании спрогнозировали падение прибыли на 800 миллиардов иен за 2026-27 финансовый год, до 3 триллионов. Ущерб от войны в Иране в Toyota оценили в 4,3 миллиарда долларов.

