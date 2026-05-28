В мексиканский город пришла зима в конце мая

Мексиканский город Пуэбла-де-Сарагоса неожиданно завалило огромным слоем града

В один из городов Мексики в конце мая неожиданно пришла зима. Внимание на ситуацию обратил местный телеканал Azteca Aguascalientes в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о городе Пуэбла-де-Сарагоса, на который в минувший вторник обрушился сильный шторм с градом. Телеканал опубликовал запись, на которой можно увидеть, что в городе образовались целые сугробы из градин. По информации СМИ, высота покрова составила около 40 сантиметров.

Накануне плотным слоем града накрыло некоторые районы Московской области. Самые сильные осадки наблюдались на юге региона.