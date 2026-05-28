Захарова прокомментировала визит японской делегации в Россию

Захарова: Взаимодействие с японской делегацией носило прагматичный характер

Взаимодействие с делегацией министерства экономики и министерства иностранных дел Японии, прибывшей в Москву 26 мая для переговоров, носило прагматичный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Главное, чтобы взаимодействие носило прагматичный характер. Но риторика [японских] властей не изменилась», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, российско-японские отношения находятся на беспрецедентно низком уровне. Она подчеркнула, что Япония увязывает отношения с вопросом Украины, а полноценное взаимодействие возможно только после отказа от этой риторики.

Ранее делегация министерства экономики и министерства иностранных дел Японии прилетела в Россию с рабочим визитом. Глава департамента торговой политики Минэкономики Масаеси Араи и замглавы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава провели встречи на правительственном уровне.