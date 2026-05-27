13:45, 27 мая 2026Экономика

В Подмосковье вернулась зима

Мощный град в Подмосковье накрыл землю белым покрывалом
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛивень в Москве

Некоторые районы Московской области накрыло плотным слоем града, напоминающим снежное покрывало. Об этом со ссылкой на ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяну Позднякову сообщил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По информации синоптика, на Подмосковье обрушились мощные ливни, причем самые сильные осадки наблюдаются на юге области. При этом местами вместе с ливнями выпадает настолько сильный град, что при взгляде на улицу кажется, будто в регион вернулась зима. В связи с непогодой в МЧС объявили экстренное штормовое предупреждение — ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.

Ранее агроном Михаил Воробьев поделился с дачниками способом, помогающим экстренно спасти растения после града.

23 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в четверг, 28 мая, на окраинах Московского региона может пройти мокрый снег.

