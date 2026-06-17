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00:00, 17 июня 2026Силовые структуры

В Москву массово приехали китайские прокуроры

В прокуратуре Москвы состоялся прием сотрудников из народной прокуратуры провинции Чжэцзян
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Прокуратура города Москвы

В московской прокуратуре состоялся прием сотрудников из народной прокуратуры провинции Чжэцзян (Китай). Как сообщили в пресс-службе, мероприятие было проведено по поручению генпрокурора России Александра Гуцана в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между ведомствами РФ и КНР.

«Встретил почетных гостей и открыл мероприятие прокурор города Москвы Максим Жук. С докладами выступили руководители структурных подразделений прокуратуры города Москвы», — говорится в сообщении. Уточняется, что российские сотрудники рассказали коллегам из Китая о рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также о том, как организовывается прокурорский надзор за ходом и результатами расследования по уголовным делам в сфере экономической деятельности.

Зарубежные гости задали столичным прокурорам интересующие их вопросы, а затем стороны обменялись мнениями. В завершении визита делегация посетила музей прокуратуры Москвы. Также представителям делегации вручили памятные подарки. Сотрудники народной прокуратуры отметили продуктивность встречи.

В прошлый раз встреча сотрудников прокуратуры Москвы с коллегами из Китая состоялась в июле 2024 года.

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