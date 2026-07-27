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13:10, 27 июля 2026 (обновлено: 13:17, 27 июля 2026)Россия

В Госдуме пять раз проскандировали «Россия, Путин, Победа» перед закрытием созыва

Володин пять раз проскандировал «Россия, Путин, Победа» перед закрытием 8-го созыва Думы
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пять раз проскандировал «Россия, Путин, Победа» перед закрытием восьмого созыва нижней палаты парламента. Выступление спикера опубликовал Telegram-канал «Дума ТВ».

Володин на заключительном пленарном заседании восьмого созыва Госдумы пожелал депутатам победы. Он обратил внимание на то, что у политиков не бывает отпусков.

Председатель Госдумы призвал коллег работать, верить в победу и делать все, чтобы она пришла как можно скорее. Он подчеркнул, что «партий много, а Родина — одна».

После аплодисментов Володин и зал пять раз проскандировали «Россия, Путин, Победа».

Ранее спикер Госдумы рассказал, что президент Владимир Путин сумел объединить Россию в сложный для нее момент. Политик напомнил, что Путин возглавляет Россию с 2000 года — тогда страна была в затруднительном положении после 1990-х. Кроме того, она несла долговые обязательства СССР.

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