Татарстан в 12 раз нарастил торговлю со страной БРИКС

АИР: Товарооборот Татарстана с Китаем вырос за 10 лет больше чем в 12 раз

За последние десять лет товарооборот Татарстана и Китая вырос больше чем в 12 раз. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. Ее процитировало ТАСС.

Он обратила внимание, что с 2015 по 2025 год российско-китайская торговля увеличилась только в 3,8 раза.

При этом в 2015 году товарооборот Татарстана и Китая оценивался в 264,3 миллиона долларов, а в прошлом году этот показатель поднялся до 3,3 миллиарда долларов, отметила Минуллина.

В I полугодии 2026-го товарооборот России и КНР вырос на 25,6 процента, до 134,17 миллиарда долларов. Всего с января по июнь 2026 года внешняя торговля Китая выросла на 16,9 процента и достигла 25,47 триллиона юаней (3,76 триллиона долларов). Экспорт вырос на 13,4 процента и составил 14,73 триллиона юаней (2,17 триллиона долларов). Импорт подскочил на 22,1 процента в годовом исчислении — до 10,74 триллиона юаней (1,58 триллиона долларов).